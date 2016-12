Londra, il duca Filippo ricoverato in ospedale

foto Getty Correlati Giubileo, Londra festeggia la Regina 18:28 - Al terzo giorno di celebrazioni del Giubileo dei diamanti della Regina, il novantenne Duca di Edimburgo è stato ricoverato in ospedale per un malore. Lo riferisce il Daily Telegraph. Il principe consorte Filippo è stato portato dal castello di Windsor all'ospedale King Edward VII di Londra per un'infezione alla vescica e secondo Buckingham Palace non parteciperà al resto delle celebrazioni. - Al terzo giorno di celebrazioni del Giubileo dei diamanti della Regina, il novantenne Duca di Edimburgo è stato ricoverato in ospedale per un malore. Lo riferisce il Daily Telegraph. Il principe consorte Filippo è stato portato dal castello di Windsor all'ospedale King Edward VII di Londra per un'infezione alla vescica e secondo Buckingham Palace non parteciperà al resto delle celebrazioni.

Il duca di Edimburgo dovrà rimanere in nosocomio in "osservazione" per "parecchi giorni" ed è "deluso" di non poter partecipare alla processione in carrozza di domani che chiuderà, dopo una funzione di ringraziamento a St. Paul, le celebrazioni del Giubileo. Elisabetta II parteciperà comunque al concerto in suo onore stasera al Palazzo Reale.