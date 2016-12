foto Ap/Lapresse

16:30

- I ribelli non rispetteranno più il cessate il fuoco previsto dal piano di pace dell'inviato dell'Onu e della Lega Araba Kofi Annan. Lo ha annunciato il portavoce, che ha chiesto alle Nazioni Unite l'invio di una missione al posto degli osservatori per instaurare un regime pacifico in Siria e l'imposizione di una no fly-zone. "Abbiamo deciso di non rispettare la tregua e di attaccare le forze governative per difendere il nostro popolo", ha aggiunto.