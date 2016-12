foto Ansa 18:35 - Una brigata armata di miliziani ha circondato l'aeroporto di Tripoli, costringendo le autorità a cancellare tutti i voli nella capitale libica. I passeggeri sono stati obbligati a scendere dagli aerei e un colpo sparato in aria ha ferito un addetto allo scalo. Continuano gli scontri tra i miliziani della brigata al-Awfiya, che avevano occupato l'aeroporto, e quelli di al-Zintan che invece ne garantiscono la sicurezza. - Una brigata armata di miliziani ha circondato l'aeroporto di Tripoli, costringendo le autorità a cancellare tutti i voli nella capitale libica. I passeggeri sono stati obbligati a scendere dagli aerei e un colpo sparato in aria ha ferito un addetto allo scalo. Continuano gli scontri tra i miliziani della brigata al-Awfiya, che avevano occupato l'aeroporto, e quelli di al-Zintan che invece ne garantiscono la sicurezza.

I miliziani chiedono il rilascio di un loro capo

Per tutta la mattinata e fino alle prime ore del pomeriggio, i voli sono stati spostati nell'aeroporto militare della capitale. L'azione di guerriglia è stata decisa come rappresaglia per la "sparizione" avvenuta due notti fa del leader del gruppo, Bouajila al-Habashi. Per andarsene i miliziani chiedevano l'intervento del presidente del Cnt, Mustafa Abdel Jalil, e il rilascio di al-Habashi. Jalil li ha ricevuti, la situazione si era inizialmente sbloccata, poi però gli scontri sono ripresi.



Ferito un dipendente dello scalo

Durante l'occupazione ci sono stati momenti di tensione con i blindati sulle piste che hanno circondato alcuni aerei e i passeggeri costretti a scendere dai velivoli. Uno degli impiegati dello scalo è stato anche ferito lievemente da un colpo di arma da fuoco esploso in aria.



Rinviate le elezioni

Intanto, le elezioni per l'Assemblea costituente libica, originariamente in programma il 19 giugno, sono state rinviate, "almeno alla prima settimana di luglio". Lo ha annunciato un esponente del Cnt citato dalla rete panaraba Al Jazeera. Il rinvio è dovuto a problemi procedurali: con oltre 4.000 candidati per i 200 seggi dell'Assemblea alle autorità occorre più tempo per stampare le schede e distribuirle.