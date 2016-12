Cina dittatoriale: "Stop alle candele sul web"

foto LaPresse 12:25 - Le autorità cinesi hanno bloccato l'uso delle candele sui social network. Le emoticon apparentemente innocue infatti sono state usate dal popolo del web per esprimere il proprio ricordo per il 23esimo anniversario di Piazza Tiananmen. Pechino non ha mandato giù la "simpatia" per l'evento-simbolo della lotta contro il suo strapotere dittatoriale, così ha messo il silenziatore alla libertà della Rete. - Le autorità cinesi hanno bloccato l'uso delle candele sui social network. Le emoticon apparentemente innocue infatti sono state usate dal popolo del web per esprimere il proprio ricordo per il 23esimo anniversario di. Pechino non ha mandato giù la "simpatia" per l'evento-simbolo della lotta contro il suo strapotere dittatoriale, così ha messo il silenziatore alla libertà della Rete.

Non potendo utilizzare la candela, già ieri pomeriggio gli utenti di Sina weibo hanno cominciato a inserire un'altra emoticon, una specie di fiamma utilizzata più che altro per promuovere le prossime Olimpiadi a Londra. Ma nel giro di poche ore anche questo simbolo è risultato inutilizzabile. Inoltre, i caratteri cinesi per indicare la candela sono stati inseriti tra quelli sensibili, che causano il blocco della connessione se inseriti come chiave nella ricerca online di quel sito.



Sono poi stati prontamente eliminati dal sito dei post nei quali erano state inserite delle foto di orologi indicanti l'ora esatta in cui 23 anni fa, il 4 giugno del 1989, aveva avuto inizio la repressione nei confronti degli studenti a piazza Tiananmen. Censurati anche "23", "6 e 4" e le parole "per non dimenticare".



"Molti utenti qui a Hong Kong - ha detto in un post online, poi rimosso, George Chen, giornalista finanziario del South China Morning Post - hanno osservato che a partire dalle 15 (di ieri, ndr) risultava impossibile mandare dei tweet, o meglio il tweet partiva, ma alla fine l'utente che lo scriveva era il solo capace a vederlo".



Tiananmen, Pechino "blindata"

Decine di attivisti e dissidenti cinesi sono stati messi agli arresti domiciliari, o costretti a lasciare Pechino, per il 23esimo anniversario del massacro di piazza Tiananmen, dove il 4 giugno del 1989 centinaia di studenti e cittadini furono uccisi dall'esercito intervenuto per stroncare il movimento prodemocrazia.