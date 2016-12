Francia, caccia al killer porno attore

foto Ap/Lapresse 07:44 - Continuano le indagini sul caso del porno attore killer. La polizia francese sta cercando di verificare le testimonianze fornite da due persone che hanno detto di aver visto nel Nord-ovest di Parigi Luka Rocco Magnotta, ricercato per omicidio a Montreal. L'attore è sospettato di aver ucciso uno studente cinese con cui aveva una relazione e di aver filmato l'omicidio, spedendo poi parti del cadavere alle sedi dei principali partiti canadesi. - Continuano le indagini sul caso del porno attore killer. La polizia francese sta cercando di verificare le testimonianze fornite da due persone che hanno detto di aver visto nel Nord-ovest di Parigi Luka Rocco Magnotta, ricercato per omicidio a Montreal. L'attore è sospettato di aver ucciso uno studente cinese con cui aveva una relazione e di aver filmato l'omicidio, spedendo poi parti del cadavere alle sedi dei principali partiti canadesi.

L'uomo è ricercato dalle autorità canadesi per omicidio di primo grado e altre accuse. La polizia ritiene che Magnotta, 29 anni, sia fuggito in Francia il 26 maggio. "Gli investigatori sono certi che Luka Rocco Magnotta sia o sia stato a Parigi almeno da venerdì", ha spiegato una fonte di polizia.



Il killer, che ha pubblicato su internet un video del suo atroce omicidio e che poi ha spedito pezzi del corpo della vittima in giro per il Canada, è ricercato anche dall'Interpol.