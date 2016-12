foto Ap/Lapresse

06:27

- Almeno 30 persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite in Pakistan in un incidente stradale. Un autobus è precipitato in una scarpata vicino ad Islamabad. Il mezzo, sul quale viaggiavano un gruppo che aveva partecipato ad una festa di matrimonio a Kahuta, non lontano dalla capitale, stava ritornando a Chakwal quando l'autista ha affrontato male una curva vicino a Panjar facendo cadere l'automezzo nel precipizio.