20:59

- Tre giovani ebrei sono stati attaccati e feriti alla testa a colpi di spranga e martello da una decina di individui a Villeurbanne, alla periferia di Lione. I tre, che indossavano la kippah, sono stati ricoverati in ospedale, ma non sono in gravi condizioni. Si tratta di un atto di "gravità estrema", ha commentato il ministro dell'Interno francese, Manuel Valls, che ha parlato di attentato al "nostro modello di Repubblica".