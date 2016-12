foto Ap/Lapresse

- Il servizio penitenziario ha respinto la richiesta dell'ex Rais egiziano Hosni Mubarak di farsi seguire nell'ospedale della prigione di Tora dai due medici che lo hanno avuto in cura in clinica. Lo riferisce l'agenzia Mena. Mubarak è stato condannato all'ergastolo per l'uccisione dei manifestanti durante la rivoluzione del 2011 ed è stato trasferito da un nosocomio militare a quello della carcere del Cairo.