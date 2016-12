foto Twitter

19:20

- Ancora nessuna notizia sulle vittime dell'aereo del volo nigeriano schiantatosi contro un edificio a Lagos, città commerciale del Paese africano. Tra le prime ipotesi al vaglio della polizia c'è l'errore umano dei piloti in fase di decollo. Secondo le prime informazioni non sarebbero stati coinvolti italiani. La Farnesina di concerto con l'Unità di crisi e l'ambasciata ad Abuja ha attivato le procedure per accertarne l'eventuale presenza a bordo.