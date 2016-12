"Non credo ci siano sopravvissuti", aveva dichiarato il direttore dell'aviazione civile nigeriana, Harold Demuren, poco dopo lo schianto. "Era un aereo di linea, della compagnia Dana e proveniva da Abuja", ha detto Demuren. L'agenzia nazionale per le emergenze, spiega il portavoce Yushau Shuaib, è al lavoro per ottenere una lista ufficiale dei passeggeri. Talvolta, i voli interni in Nigeria emettono biglietti cartacei e non registrano tutti i passeggeri via computer.



Uno dei testimoni sulla scena, Praise Richard, ha raccontato di aver sentito attorno alle 15.45 ora locale (le 16.45 in Italia) un'esplosione forte come quella provocata da una bomba mentre stava guardando un film in casa. L'uomo è quindi uscito e ha visto fumo e fiamme salire dal luogo dell'incidente.



Vittime anche tra i cittadini di Lagos

Sembra destinato ad aggravarsi il bilancio dell'incidente. Oltre alle 153 persone a bordo, 147 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, date tutte per morte dalle autorità locali, i servizi di emergenza hanno scoperto almeno 10 corpi carbonizzati in una delle palazzine colpite.



I media locali: "L'aereo non era idoneo al volo"

L'aereo della Dana Air che si è schiantato oggi non era idoneo al volo. E' quanto riferisce la CKN Nigeria online, un'agenzia nigeriana che cita il marito di una delle vittime, direttore del servizio civile federale. In base al media nigeriano, il velivolo non sarebbe mai dovuto partire ed era stato in riparazione per diverse settimane. La scatola nera, riferisce l'agenzia, è stata intanto recuperata.