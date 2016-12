Giubileo, Londra festeggia la Regina

17:16

- Sono cominciate ufficialmente a Londra con 41 colpi di cannone le celebrazioni del "Diamond Jubilee", i 60 anni di regno della regina Elisabetta. Era il 2 giugno del 1953 quando la sovrana fu incoronata per ereditare il regno del padre, re Giorgio VI. Mille navi hanno preso parte alla regata sul Tamigi. Per l'occasione, la sovrana indossa un abito bianco di cristalli Swarowski, mentre Kate è avvolta in un abito color scarlatto.