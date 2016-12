foto Reuters 16:31 - Una bomba è esplosa in una chiesa alla periferia di Bauchi, nel nord della Nigeria, uccidendo almeno 15 persone. L'attentato, provocato probabilmente da un kamikaze, non è ancora stato rivendicato ma le chiese sono state quest'anno più volte l'obiettivo di attacchi firmati dal gruppo islamico radicale Boko Haram. Nella deflagrazione sono rimaste ferite molte persone. - Una bomba è esplosa in una chiesa alla periferia di Bauchi, nel nord della Nigeria, uccidendo almeno 15 persone. L'attentato, provocato probabilmente da un kamikaze, non è ancora stato rivendicato ma le chiese sono state quest'anno più volte l'obiettivo di attacchi firmati dal gruppo islamico radicale Boko Haram. Nella deflagrazione sono rimaste ferite molte persone.

L'esplosione è avvenuta nei pressi di una chiesa evangelica nel nord del Paese, come hanno riferito alcuni testimoni. I feriti sono stati portati nell'ospedale della città.



La bomba è esplosa nei pressi di una macchina vicino alla chiesa. Un portavoce dell'agenzia nazionale nigeriana per la gestione delle emergenze ha confermato l'esplosione, ma non ha fornito altri dettagli.