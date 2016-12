Se la principessa scappa senza pagare il conto

Nello Shangri-La di Parigi viveva con la numerosa corte dal 23 dicembre scorso. Tutti alloggiati in 41 suite e camere del settimo e ottavo piano. Scappare senza pagare il conto non è una novità per la principessa, la moglie del potente principe ereditario e ministro dell'Interno Nayef bin Abdul Aziz, 79 anni, primo nella linea di successione al trono. La donna però è stata ripudiata dopo che nel 2009, sempre a Parigi si diede allo shopping sfrenato, accumulando debiti per 15 milioni di euro tra cui comparivano 30mila euro di lavanderia alla settimana e 70mila euro di biancheria intima.

Confinata in uno dei palazzi del regno la donna non abbandonò il vizio dello sperpero. E appena era in libera uscita ci ricascva. Nel 2010 a New York spese in mezz'ora 20mila dollari in piatti e bicchieri da D.King Irwing. Oggi eccola di nuovo al centro della polemica per il conto non pagato che sarà saldato dalla casa regnante. Nonostante il fermo della polizia Maha non incorrerà in nessuna conseguenza penale perchè gode dell'immunità diplomatica.