foto Ap/Lapresse

09:11

- Il presidente siriano Bashar al Assad terrà oggi un discorso davanti al nuovo Parlamento, appena eletto. Lo riferisce la televisione di Stato siriana. L'intervento oggi di Assad, una delle poche apparizioni pubbliche dall'inizio delle proteste nel Paese 15 mesi fa e ulteriormente diradatesi negli ultimi mesi, giunge in un momento di particolare tensione per le violenze senza sosta in Siria nonostante il piano dell'inviato Kofi Annan.