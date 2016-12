foto Afp

- E' ancora occupata da centinaia di persone questa mattina piazza Tahrir al Cairo teatro ieri della massiccia protesta per la sentenza del processo contro l'ex rais Hosni Mubarak, condannato all'ergastolo per aver ordinato di sparare sui manifestanti, con un verdetto meno pesante del previsto. Ergastolo anche per l'ex ministro degli Interni Haimb El Adly, mentre sono stati assolti i suoi sei collaboratori al centro delle accuse.