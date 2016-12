foto Ap/Lapresse

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez è apparso per la prima volta in pubblico, dopo il suo recente ritorno da Cuba dove si è sottoposto a cure per un cancro. In una conferenza stampa Chavez ha annunciato che il prossimo 26 giugno visiterà la Bielorussia. Secondo diversi siti internet, Chavez contrasta i forti dolori che gli provoca il tumore con un oppiaceo, cento volte più forte della morfina.