foto Afp

20:11

- Il premier Mario Monti esprime in una nota la viva soddisfazione del governo e sua personale per il rilascio su cauzione dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in India proprio in occasione della festa della Liberazione dell'Italia. Monti ha telefonato ai due militari constatando la "loro forza e fierezza, malgrado la dura esperienza di questi mesi". Ma, il nostro obiettivo, conclude "è il ritorno in Italia dei nostri militari".