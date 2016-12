Elisabetta II impera ovunque e su ogni oggetto: è iniziato il giubileo di diamanti e business

Ufficialmente i festeggiamenti sono iniziati oggi e continueranno per altri quattro giorni.

Passeggiando per le vie di Londra è impossibile resistere alla tentazione di acquistare una tazza, un cestino, matite o penne con la bandiera inglese e il viso della regnante.

Da John Lewis, il magazzino per la classe media scelto anche dalla Famiglia Reale, il banco della Clarins è completamente tappezzato con l’effigie della regina, in onore di colei che sembra ne utilizzi le creme per tenere a bada le rughe.

Selfridges, invece, dedica le vetrine agli amati cani della regina che si impadroniscono della scena sotto un parapioggia rosso e blu.

Il merchandising non ha limiti in questi giorni e l’isegna del British Style conquista persino gli americani di Gap che nel Regno Unito hanno lanciato una linea speciale di felpe e magliette nei colori della Union Jack da poter vendere anche durante le Olimpiadi.

La bandiera inglese impera in ogni angolo. Pennacchi decorano Downing Street e anche gli orologia di Clerkenwell e la piccola insegna di cristalli di Swaroski si adegua a questo mood.

C’è chi lamenta un dispendio troppo elevato per la produzione di queste "edizioni speciali" per il Giubileo. Alcuni stimano una perdita di 4 miliardi di sterline in produzione mancata a causa dell’assenza dei britannici che in questi giorni sono in vacanza. Le vendite di oggetti, cibo e bevande nei giorni delle celebrazioni finiranno per provocare una riduzione secca per l’economia britannica.

In ogni caso la fantasia inglese si è ormai liberata e il merchandising del giubileo ha coperto tutti i gusti e tutte le tasche. Dalla bambola della regina che saluta alimentata a energia solare, alla coppia di gnomi a forma di Elisabetta e del principe Filippo.

Ma il premio per il peggior souvenir se lo contendono due assurde creazioni: il sacchetto per la nausa con il volto della regina che ti guarda e una formina per fare la gelatina che permette di realizzare inquietanti dessert traballanti con l’effige di Elisabetta.