India, i marò finalmente liberi su cauzione

foto Ansa Correlati Tutto sul caso dei due marò 21:10 - I due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono usciti dalla Borstal School e trascorreranno la notte in un albergo di Kochi. Il tribunale di Kollam ha infatti accolto i documenti e le garanzie relativi alla concessione della libertà dietro cauzione. Lo ha confermato la Farnesina. I militari sono accusati dalla giustizia indiana di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati. - I due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono usciti dalla Borstal School e trascorreranno la notte in un albergo di Kochi. Il tribunale di Kollam ha infatti accolto i documenti e le garanzie relativi alla concessione della libertà dietro cauzione. Lo ha confermato la Farnesina. I militari sono accusati dalla giustizia indiana di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati.

Ad accompagnare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone in albergo c'era il console Giampaolo Cutillo. I due fucilieri di Marina alloggeranno all'Hotel Trident sull'isola di Willingdon, nel porto di Kochi, lo stesso che ospita gli uomini della delegazione italiana. Qui attenderanno la prossima udienza del processo, fissata per il 18 giugno. Per il trasferimento Latorre e Girone hanno indossato non la divisa per l'occasione ma jeans e maglietta.



L'autorizzazione è stata rilasciata alla delegazione italiana che l'ha portato a Kochi, distante 160 chilometri (tre ore e mezza d'auto da Kollam), per consegnarla al sovrintendente della Borstal School, dove i due marò risiedevano. Per quasi tre ore l'ufficio dello "Chief Judicial Magistrate" è stato al centro di un'intensa attività degli impiegati che raccoglievano i necessari nulla osta dai diversi uffici per rendere esecutivo il "bail" (la cauzione).



Monti soddisfatto, "ma l'obiettivo è riportarli in Italia"

Il premier Mario Monti esprime in una nota la viva soddisfazione del governo e sua personale per il rilascio proprio in occasione della festa della Liberazione dell'Italia. Monti ha telefonato ai due militari constatando la "loro forza e fierezza, malgrado la dura esperienza di questi mesi". Ma, il nostro obiettivo, conclude "è il ritorno in Italia dei nostri militari". Il presidente del Consiglio si è congratulato anche per la liberazione dell'ostaggio italiano in Nigeria, l'ingegnere Modesto Di Girolamo.