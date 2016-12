foto Ap/Lapresse

11:12

- Subito dopo la lettura della sentenza di prescrizione per i reati di corruzione e abuso di potere da parte di Hosni Mubarak (comunque condannato all'ergastolo per la strage dei manifestanti) e dei suoi due figli, nell'aula bunker de Il Cairo è scoppiata una rissa. All'esterno dell'aula, invece, scene di esultanza per la condanna al carcere a vita dell'ex presidente, riconosciuto colpevole di aver ordinato di sparare sulla folla.