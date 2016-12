foto Ap/Lapresse

01:58

- Massimiliano Latorre e Salvatore Girone si presenteranno oggi davanti alla Corte di Kollam per l'avvio del processo in cui sono accusati di omicidio di due pescatori indiani. Sulle loro sorti pendono la suspence della libertà dietro cauzione, non ancora effettiva, e l'imprevedibilità dei funzionari. In merito, il console generale di Mumbai, Giampaolo Cutillo, ha detto di essere abituati "ad ogni tipo di sorprese da parte della burocrazia indiana".