- La polizia francese è in cerca del pornoattore sospettato di aver ucciso un uomo a Montreal e di averne spedito parti del corpo per posta ai partiti canadesi. L'uomo, Luka Rocco Magnotta, 29 anni, è stato inserito nella lista dei ricercati dall'Interpol e potrebbe aver preso un aereo per la Francia. La vittima un cittadino cinese 33enne che studiava alla Concordia University della città canadese. Trovate tracce di sangue a casa di Magnotta.