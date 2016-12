foto Ap/Lapresse

00:24

- Per Vladimir Putin l'uscita di scena di Bashar al Assad non è una soluzione per la crisi della Siria. "Se scartiamo dal potere il presidente in esercizio, credete davvero che ci sarà una gioia totale in quel Paese?", ha chiesto retoricamente il presidente russo, nella conferenza congiunta a Parigi con il suo omologo francese François Hollande, che poco prima aveva detto che l'unica soluzione è proprio quella di mandare via Assad.