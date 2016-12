Nigeria, liberato l'ingegnere italiano rapito

foto LaPresse 11:15 - L'ingegnere Modesto di Girolamo, l'italiano rapito in Nigeria, è stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, esprimendo la sua "grande soddisfazione" per l'esito positivo della vicenda. Di Girolamo, 70 anni, abruzzese, era stato sequestrato da uomini armati nella regione settentrionale del Kwara lunedì. Lavora per l'azienda "Borini e Prono" di Torino che costruisce strade nel Paese. - L'ingegnere Modesto di Girolamo, l'italiano rapito in Nigeria, è stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, esprimendo la sua "grande soddisfazione" per l'esito positivo della vicenda. Di Girolamo, 70 anni, abruzzese, era stato sequestrato da uomini armati nella regione settentrionale del Kwara lunedì. Lavora per l'azienda "Borini e Prono" di Torino che costruisce strade nel Paese.

L'italiano era stato rapito da un commando mentre stava monitorando un sistema di drenaggio per strade lo stesso giorno in cui un cittadino tedesco era stato ucciso dai suoi sequestratori nel corso di un blitz per liberarlo a Kano, nel Nord del Paese.



in passato Di Girolamo era già stato molte volte in Nigeria anche per conto di altre imprese. Sposato e padre di tre figli, lavorava in Africa da 40 anni.



Terzi: "Massima collaborazione delle autorità nigeriane"

Il ministro Terzi ha sottolineato la "massima collaborazione" delle autorità nigeriane nella liberazione . Il titolare della Farnesina ha avuto colloqui telefonici giovedì con il suo collega nigeriano e oggi con il vice presidente. Terzi ha inoltre sottolineato "l'intensa attività" di tutti gli apparati dello stato coinvolti nella liberazione di Di Girolamo a cominciare dall'Unità di crisi della Farnesina.



La moglie: "Il cuore batte a mille"

"Ho il cuore che mi batte all'impazzata, non riesco nemmeno a parlare. Sia lodato Gesù Cristo che ci ha fatto questa grazia, finché non parlo con mio marito non riesco a crederci". Così, tra le lacrime, la moglie commenta la liberazione.