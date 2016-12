Chiesta legge per punire il cyberbullismo

- Un medico legale in Nuova Zelanda sta chiedendo una legge per punire i reati di cyber bullismo. Questo a seguito del suo giudizio sulla morte di una ragazza di 15 anni, la studentessa Hayley Ann Fenton, morta nel luglio 2009, a causa di molestie ricevute attraverso il cellulare dalla moglie del suo ex fidanzato.

La ragazza,quattro giorni dopo essere stata lasciata via sms dal suo fidanzato di 27 anni, Pelesasa Tuimalu, aveva preso le pillole per il cuore del padre e si era sentita male.

Il medico però ritiene che la causa del gesto siano stati i messaggi minatori ed “estremamente offensivi” che Hayley aveva ricevuto dall’ex moglie del suo fidanzato Elima Tuimalu.

Elima, il 16 luglio, aveva mandato alcuni sms alla ragazza dal contenuto molto offensivo: “Stai lontana da mio marito o ti spacco la faccia”.

Wallace Bain, il medico legale, ritiene che questi testi “viziosi” siano stati la causa del tentato suicidio di Hayley e quindi debbano essere ritenuti atti di cyber bullismo.

La ragazza, inoltre, il 17 luglio, dopo aver inghiottito le pillole aveva scritto un messaggio all’ex raccontando cosa aveva fatto e chiedendogli di portarla in ospedale. Due ore dopo la risposta. A scrivere però non fu Palesasa bensì la moglie Elima. “Non devi più scrivermi, a me non importa se vuoi ucciderti” sono state le parole lette da Hayley corredate di insulti, parolacce e pesanti offese.

Solo molto tempo più tardi la giovane ha avvertito i genitori ma per lei non c’era più nulla da fare.

Il dottor Bain sostiene che Hayley non si sia suicidata altrimenti non avrebbe chiesto aiuto e a determinare la morte della ragazza furono i messaggi persecutori della signora Tuimalu.

Il cyber bullismo è un fenomeno che negli ultimi anni sta diventando sempre più diffuso e già molti giovani hanno perso la vita a causa delle minacce e delle provocazioni ricevute attraverso i nuovi mezzi di comunicazione: via cellulare, social network, internet.

Il medico legale neozelandese ritiene che siano necessari seri provvedimenti individuati tramite una legge per punire questo tipo di reati e proprio per questo motivo i referti riguardanti il caso di Hayley sono stati inviati alla Law Commission della Nuova Zelanda, che in questi giorni sta lavorando sul tema del cyber bullismo per invitare la Commissione a prendere in considerazione un cambiamento di legge.