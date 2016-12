foto Ap/Lapresse

08:05

- Secondo nuovi sondaggi pubblicati oggi in Grecia, il partito di sinistra Syriza, contrario al piano di salvataggio, avrebbe sei punti di vantaggio sul partito conservatore, in vista delle elezioni del 17 giugno. Secondo Kathimerini, se si andasse al voto oggi, Syriza otterrebbe il 31,5% dei consensi, contro il 26,5 di Nuova Democrazia. Altri sondaggi vedono invece in lieve vantaggio i conservatori.