foto LaPresse

07:25

- L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), ha dichiarato che correrebbe per un terzo mandato nel 2014 solamente se l'attuale presidente e sua erede politica Dilma Rousseff decidesse di non ricandidarsi. In un'intervista alla televisione Sbt, Lula, 66 anni, ha detto che non permetterebbe "che un membro del partito dell'opposizione accedesse alla presidenza del Brasile".