foto Ap/Lapresse

01:31

- Il regime di Bashar al Assad deve sapere che Londra "non abbandonerà" i siriani dopo il massacro di Hula. Il primo ministro britannico David Cameron ha convocato una riunione del consiglio di sicurezza nazionale in cui è stato valutato "tutte le opzioni". Cameron vuole "fare il possibile per fermare la violenza e agevolare la transizione", ha detto un portavoce di Downing Street.