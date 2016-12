foto Ap/Lapresse

- Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, vuole vietare le bibite extralarge. Nella Grande Mela non si potranno vendere bevande gassate, caffè, succhi di frutta in contenitori al di sopra del mezzo litro, un provvedimento deciso dal primo cittadino salutista per combattere l'obesità dilagante. Previste multe di 200 dollari. Bloomberg ha già vietato il fumo nei luoghi pubblici e l'uso di grassi insaturi nei ristoranti.