foto Afp

15:24

- I due turisti americani rapiti in un resort sul Mar Rosso in Egitto sono stati liberati. Lo afferma la Cnn citando fonti ufficiali della regione del Sinai. I due cittadini sarebbero già di ritorno verso il loro albergo scortati da forze di sicurezza egiziane. Subito dopo il sequestro, i rapitori avevano chiesto come riscatto la scarcerazione di un trafficante di droga. Questo è il quarto rapimento di stranieri avvenuto nel Sinai nel giro di 4 mesi.