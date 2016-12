foto Ansa

13:23

- La Francia ha ribadito di non escludere alcuna opzione per risolvere la crisi siriana, purché si tratti di un'iniziativa concordata con il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il 29 maggio il presidente francese, François Hollande, aveva spiegato che anche un intervento militare in Siria "non è escluso a condizione che si faccia nel rispetto del diritto internazionale".