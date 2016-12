Nigeria, sequestrato un altro ingegnere italiano

foto Tgcom24 Correlati Nigeria, ucciso in un blitz ostaggio italiano 19:08 - La polizia nigeriana ha annunciato che un cittadino italiano, Modesto Di Girolamo (70 anni), è stato rapito nello Stato del Kwara, nel nord della Nigeria. A compiere il sequestro sarebbero stati uomini armati non identificati. L'ostaggio è un tecnico dell'impresa edile Borini Prono. La polizia starebbe preparando un blitz per liberarlo. Anche la Farnesina ha confermato il rapimento nella regione del Kwala, avvenuto, riportano fonti locali, 4 giorni fa. - La polizia nigeriana ha annunciato che un cittadino italiano, Modesto Di Girolamo (70 anni), è stato rapito nello Stato del Kwara, nel nord della Nigeria. A compiere il sequestro sarebbero stati uomini armati non identificati. L'ostaggio è un tecnico dell'impresa edile Borini Prono. La polizia starebbe preparando un blitz per liberarlo. Anche la Farnesina ha confermato il rapimento nella regione del Kwala, avvenuto, riportano fonti locali, 4 giorni fa.

L'ingegnere, abruzzese, è stato sequestrato mentre stava monitorando un progetto di drenaggio di una strada avviato dal governo della Nigeria nel nord del Paese, ha precisato la polizia. Di Girolamo è stato rapito a Ilorin, capitale dello Stato del Kwara, da ignoti che non si sono ancora messi in contatto con le autorità per avviare le pratiche del rilascio.



"Il comando di polizia ha avviato un'indagine per liberare l'uomo rapito", ha detto il portavoce della polizia dello Stato del Kwara, Fabode Olufemi, invitando chiunque abbia informazioni sul sequestro a riferirle agli agenti.



I familiari del rapito sono stati immediatamente avvertiti da Roma e mentre tutti i canali diplomatici sono stati attivati l'unità di crisi è in costante contatto con la autorità di Abujia.



A marzo il tragico blitz per Lamolinara

Sono passati poche settimane da quel tragico 8 marzo, giorno in cui nel blitz delle teste di cuoio nigeriane e britanniche perse la vita Franco Lamolinara. Anche lui, ingegnere italiano, era finito nelle mani di un gruppo di sequestratori assieme ad un cittadino britannico. Nessuno dei due è sopravvissuto e la tensione politica tra il governo Monti e quello britannico fu altissima visto che l'Italia non fu avvisata dell'operazione militare.