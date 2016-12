foto IberPress

08:09

- Il sindaco di Osaka, Toru Hashimoto, ha dato il via libera alla riaccensione dei reattori della centrale di Oi, a condizione che sia "una misura temporanea" per superare i rischi estivi di blackout. Hashimoto, tra i principali oppositori ai piani nucleari del governo centrale in base a forti dubbi sulla sicurezza, ha detto di "accettare di fatto" l'orientamento del premier Yoshihiko Noda, il cui "ordine di riavvio" è sempre più vicino.