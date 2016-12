Follia a Seattle, uomo spara in strada e uccide 5 persone: braccato dalla polizia si suicida

foto Ap/Lapresse Correlati Le immagini della sparatoria 08:28 - E' di cinque morti e un ferito il bilancio di una giornata di follia a Seattle, dove un uomo è prima entrato in un caffè vicino all'Università e ha sparato sui clienti. Mezz'ora prima aveva ucciso in centro città una donna dopo un diverbio per un parcheggio e più tardi, accerchiato dalla polizia, ha si è sparato alla testa. Il folle è poi morto in ospedale. - E' di cinque morti e un ferito il bilancio di una giornata di follia a Seattle, dove un uomo è prima entrato in un caffè vicino all'Università e ha sparato sui clienti. Mezz'ora prima aveva ucciso in centro città una donna dopo un diverbio per un parcheggio e più tardi, accerchiato dalla polizia, ha si è sparato alla testa. Il folle è poi morto in ospedale.

A perdere per prima la vita è stata una donna in centro città. L'aggressore, un 30enne le cui generalità non sono state rese note, le ha sparato sembra per un litigio a causa di un parcheggio.



La seconda sparatoria è avvenuta in un caffè noto per essere frequentato da artisti e per essere utilizzato anche come spazio espositivo. Ancora ignoti i motivi che hanno portato un 30enne a compiere la strage.