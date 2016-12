Tabloid Gate, Andy Coulson di nuovo in manette

foto Ansa Correlati Tutto sullo scandalo Tabloid Gate

15:37

- Andy Coulson, ex portavoce di David Cameron, è stato arrestato per spergiuro in un procedimento giudiziario in Scozia legato al Tabloidgate. Coulson, che si è dimesso da Downing Street nel gennaio 2011, è sospettato di aver mentito quando, nel 2010, dichiarò alla magistratura scozzese di non essere a conoscenza di attività illegali di giornalisti al tempo in cui dirigeva il settimanale del gruppo di Murdoch, "News of the World".