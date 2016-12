Marò, concessa la libertà su cauzione

foto Ap/Lapresse Correlati La vicenda dei marò 12:26 - E' stata concessa la libertà, dietro pagamento di una cauzione, ai marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. La decisione è stata presa dall'Alta Corte del Kerala. Secondo la tv all news indiana Cnn-Ibn tra le condizioni poste dai giudici ci sono il deposito di dieci milioni di rupie (143mila euro) per ciascuno dei due marò e la designazione per loro di due garanti indiani. I marò non dovranno andarsene per essere disponibili per il processo. - E' stata concessa la libertà, dietro pagamento di una cauzione, ai marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. La decisione è stata presa dall'Alta Corte del Kerala. Secondo la tv all news indiana Cnn-Ibn tra le condizioni poste dai giudici ci sono il deposito di dieci milioni di rupie (143mila euro) per ciascuno dei due marò e la designazione per loro di due garanti indiani. I marò non dovranno andarsene per essere disponibili per il processo.

Il console Giampaolo Cutillo ha confermato che "questo sembra essere l'orientamento", ma ha espresso cautela aggiungendo che "ancora non abbiamo in mano l'ordinanza firmata dal giudice".



Nel richiedere la concessione della libertà dietro cauzione, i legali dei militari del battaglione San Marco avevano assicurato che gli imputati "non avrebbero abbandonato il Paese, né cercato di manomettere le prove o di intimidire i testimoni".



Ora è possibile il trasferimento dei due fucilieri, attualmente detenuti in un ex riformatorio a Kochi, nell'ambasciata italiana a New Delhi. Il rappresentante del governo federale, sentito per un parere dai giudici la scorsa settimana, aveva parlato anche della possibilità di concedere un visto temporaneo ai due tiratori scelti da parte del ministero degli Esteri.



La concessione della libertà su cauzione è stata resa possibile anche dall'orientamento del governo dello Stato indiano del Kerala, espresso alla Corte Suprema di Kochi durante l'udienza, a rinunciare, nei confronti di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, alle accuse richiamate nel cosiddetto "Sua Act", convenzione contro il terrorismo marittimo firmata a Roma nel 1988.



La convenzione, nota come "Sua Act" (Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988) o anche "Convenzione Lauro" (perché nata in seguito al dirottamento dell'Achille Lauro) era stata citata dai rappresentanti del Kerala per giustificare l'applicabilità delle leggi indiane in acque internazionali. In particolare, il "Sua Act" definisce il "terrorismo marittimo" come dirottamento di una nave, violenza contro le persone che si trovano a bordo o danneggiamento della nave o del suo carico. Secondo l'accusa indiana, nella definizione di "nave" rientrava anche quello del peschereccio "attaccato" dalla petroliera Enrica Lexie.