foto Ap/Lapresse

07:46

- Mitt Romney ce l'ha fatta: con le primarie svoltesi in Texas l'ex magnate convertito alla politica si è aggiudicato i delegati necessari per assicurarsi matematicamente la nomination repubblicana alle presidenziali Usa del 6 novembre contro il democratico Barack Obama, presidente uscente. Stando alle proiezioni diffuse dai network televisivi americani, Romney ha conquistato infatti il 71 per cento dei voti texani.