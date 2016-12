foto Ap/Lapresse

06:17

- Un pacco contenente un piede umano in decomposizione è stato recapitato alla sede di Ottawa del Partito conservatore, al potere in Canada. Il pacco è stato parzialmente aperto dalla reception che, avvertito l'odore e le macchie di sangue, ha chiamato subito le forze dell'ordine. E' stata aperta un'indagine per scoprire l'origine del plico, interrogando sia gli uffici postali che gli obitori e gli ospedali.