- Il partito conservatore Nea Dimokratia resta in testa ai sondaggi in Grecia con il 23,4%, mentre il partito della sinistra radicale Syriza segue con il 22,1%. E' l'ultimo rilevamento per i media locali che assegna al partito socialista Pasok il 13,5% dei voti. La situazione resta sostanzialmente invariata rispetto all'ultimo sondaggio di due giorni fa realizzato in vista delle nuove elezioni legislative che si terranno il 17 giugno.