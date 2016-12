foto Afp

00:31

- Un diamante rosa da 12,04 carati è stato battuto all'asta per 14 milioni di euro da Christie's a Hong Kong. Battezzato "Marziano Rosa" nel 1976 per il suo colore intenso e in onore della missione della sonda Usa Viking su Marte, la sua base d'asta era di 6,5 milioni di euro.