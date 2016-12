foto Ap/Lapresse

00:01

- Texas al voto per le primarie repubblicane. Per Mitt Romney, da tempo indicato come il futuro avversario di Barack Obama, potrebbe arrivare la definitiva consacrazione in vista delle presidenziali del 6 novembre. L'ex governatore del Massachusetts deve arrivare a 1.144 delegati complessivi alla convention del Grand Old Party: ormai ne ha 1.024, gliene bastano altri 120. Il Texas mette in palio 155.