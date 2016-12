foto Ap/Lapresse

- "Ho chiesto alla Siria passi coraggiosi ora. Non domani, ma ora, per l'attuazione del piano Onu". L'appello all'impegno per la pace nel Paese viene dall'inviato speciale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, che ha incontrato il presidente Bashar al Assad a Damasco. "Ciò vuol dire - riprende l'inviato Onu - che il governo e tutte le milizie filogovernative devono fermare tutte le operazioni militari e mostrare la massima moderazione".