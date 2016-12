Ex pallavolista italiana si lancia da un ponte sul Bosforo: muore dopo un volo di 70 metri

foto Dal Web 17:41 - Misterioso suicidio da parte di una donna italiana che si è gettata la notte scorsa da Bosforo, esattamente dal ponte Fatih Sultan Mehmet, che collega l'Asia con l'Europa. La vittima è Giulia Albini, una ex giocatrice di pallavolo che ha militato nella Serie A2. La donna si è schiantata in mare dopo un volo di 70 metri. - Misterioso suicidio da parte di una donna italiana che si è gettata la notte scorsa da Bosforo, esattamente dal ponte Fatih Sultan Mehmet, che collega l'Asia con l'Europa. La vittima è Giulia Albini, una ex giocatrice di pallavolo che ha militato nella Serie A2. La donna si è schiantata in mare dopo un volo di 70 metri.

Stando a quanto raccontato dai media locali l'italiana ha parcheggiato la sua auto vicino al ponte e poi si è lanciata nel vuoto. In mattinata un pescatore ha scoperto in acqua il cadavere vicino a Kandili, riferisce l'agenzia Anadolu. La polizia per il momento non ha confermato se si tratti del corpo dell'italiana. E' stato invece confermato che l'auto lasciata sul ponte era stata affittata a nome di Giulia Albini.



La polizia di Istanbul sta indagando sull'accaduto. Al momento si ignorano le cause del suicidio.