foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sulla vicenda dei due marò italiani 13:48 - E' stato respinto il ricorso del governo italiano sulla giurisdizione da applicare ai due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in carcere per la morte di due pescatori indiani. A rigettare il ricorso è stata l'Alta Corte di Kochi e la notizia è stata diffusa da un membro della delegazione italiana che ha seguito l'udienza.

Secondo il giudice Gopinathan, la polizia del Kerala è competente sul caso dal momento che l'incidente nel quale sono stati uccisi i due pescatori è avvenuto nelle acque territoriali indiane. Il giudice ha anche sottolineato che la nave sulla quale si trovavano i marò, la Enrica Lexie, è una imbarcazione privata che non appartiene al governo italiano. L'Italia ha sempre contestato la giurisdizione dell'India sul caso.



Il ricorso aveva dunque lo scopo di bloccare il referto della polizia del Kerala ed era stato presentato settimane fa, ma l'Alta Corte di Kochi è entrata in un periodo di vacanza durante il quale la situazione è cambiata in seguito alla formalizzazione dei capi di accusa contro i due italiani.



Gli stessi capi di accusa sono stati acquisiti dal giudice istruttore, che li ha trasmessi a un tribunale di primo grado per l'inizio del processo.



Fonti legali avevano anticipato all'agenzia Ansa che, con questo scenario, il rigetto della richiesta era praticamente scontato. Un responsabile della delegazione italiana ha riferito che insieme ai legali di Latorre e Girone si deciderà se e come presentare un altro ricorso.