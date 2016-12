foto Reuters

- Truppe speciali Usa e sudcoreane sarebbero state paracadutate la settimana scorsa in Corea del Nord per raccogliere informazioni di intelligence sulle installazioni militari sotterranee di Pyongyang. Lo riporta la rivista "The Diplomat" asserendo che l'operazione è stata annunciata dal generale Neil Tolley, comandante delle forze speciali Usa in Corea del Sud. Tra le infrastrutture scoperte ci sarebbero almeno 20 aeroporti sotterranei e 4 tunnel.