foto Ap/Lapresse

01:01

- Due soldati della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto il comando della Nato) sono morti nello schianto del loro elicottero precipitato nell'Afghanistan orientale. Lo riferisce la stessa Isaf a Kabul. In un comunicato si precisa che "le cause dell'incidente sono al centro di una inchiesta" ma che "secondo le prime indicazioni nella zona in cui è avvenuto non si registrava attività nemica".