- A Detroit, Usa, una donna di 22 anni, incinta di nove mesi, prima è stata sequestrata da uno sconosciuto, poi data alle fiamme e infine colpita da colpi di pistola alla schiena. E' viva per miracolo. A salvare la giovane, insieme al bimbo che porta in grembo, pare sia stato il peso notevole del suo corpo. I suoi circa 113 kg hanno infatti impedito che il proiettile potesse causare danni letali.

Secondo la ricostruzione della polizia di Detroit, in Michigan, la donna aveva accompagnato il suo ex fidanzato a casa della sua nuova compagna dopo una serata trascorsa al drive in. Una volta parcheggiata l'auto nel garage, mentre stavano uscendo, la porta dell'autorimessa si è chiusa all' improvviso e qualcuno ha afferrato la donna per la gola e le ha puntato una pistola alla testa.

Secondo il racconto della 22enne, lo sconosciuto le ha detto di sdraiarsi in terra, le ha coperto la bocca e bloccato mani e piedi con nastro isolante. Dopo averle bendata, l'ha spinta in una macchina e l'ha portata nei pressi di Detroit. A quel punto il rapitore le ha detto che tutto questo era a causa della sua gravidanza.

La giovane ha quindi sentito del liquido scorrerle addosso, un fiammifero accendersi e subito dopo si è trovata in fiamme. Nonostante tutto la donna è riuscita a uscire dall'auto e a rotolarsi a terra per spegnere il fuoco. Ma, quando sembrava essersi messa in salvo, l'uomo le ha sparato due colpi, di cui uno l'ha raggiunta alla schiena.

Il calvario è finito solo dopo che la donna si è finta morta: l'omicida, credendo di averla ormai uccisa, si è allontanato. La donna si è liberata e ha guidato fino a casa della madre, che l'ha portata in ospedale.

Al momento gli agenti tengono in custodia il suo ex fidanzato, il quale non ha chiamato la polizia quando la donna è stata rapita. Uno dei moventi, secondo gli inquirenti, potrebbe essere che l'uomo non volesse un altro bambino.