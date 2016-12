foto Ansa

16:51

- Almeno 25 persone, tra cui sette civili, sono state uccise nelle ultime ore nella repressione in Siria. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani precisando che le violenze sono divampate in diverse province. L'ennesimo drammatico bilancio arriva nel giorno in cui l'inviato speciale di Onu e Lega Araba, Kofi Annan, ha iniziato la sua seconda visita a Damasco. Tra i civili uccisi ci sarebbe anche un 14enne.