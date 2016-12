foto Ap/Lapresse

13:46

- Almeno sedici persone sono rimaste ferite in un'esplosione nel centro di Nairobi, in Kenya. Lo riferiscono alcuni giornalisti sul posto. La polizia non si è sbilanciata sulle cause della deflagrazione, sulle quali sono in corso indagini. Lo scoppio ha investito un edificio nella zona commerciale della città, da cui sono fuoriuscite fiamme e colonne di fumo mentre i passanti urlavano in preda al panico.