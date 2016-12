foto Ap/Lapresse

- Il ministro degli Esteri britannico, William Hague, si è recato a Mosca per convincere la Russia ad appoggiare un'azione internazionale contro Damasco alla luce del "nauseante" massacro di Hula. "Oggi c'è il pericolo di una guerra civile in Siria e questo non è nell'interesse della Russia", ha detto. Il Foreign Office ha convocato l'incaricato d'affari siriano a Londra per fargli sentire di persona la condanna del Regno Unito del massacro di Hula.